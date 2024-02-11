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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة بـ زراعي المنيا

انقلاب سيارة ربع
انقلاب سيارة ربع نقل

أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعي القاهرة أسوان امام مركز أبوقرقاص جنوب المنيا تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعي القاهرة أسوان بمركز أبوقرقاص.

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وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والحماية المدنية والشرطة إلى موقع الحادث وتبين انقلاب السيارة رقم 4198 ربع نقل نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيسر .

وتسبب الحادث في إصابة 6 أشخاص وهم أسامة. م. ك 15 سنة واشرف. ا. ع 19 سنه ومحمود. ج. ع 19 سنة ومصطفي. ا. ع 33 سنة ومحسن. ص. ر 21 سنة طلاب وعلى. ط. ع 19 سنة عامل مقيمين جميعا بإحدى قرى مركز دير مواس .

تم نقل المصابون إلى المستشفي لتلقي العلاج وتم التحفظ على السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق .

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