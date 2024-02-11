أمريكا تعطي إسرائيل الضوء الأخضر للعملية العسكرية في رفح الفلسطينية| تفاصيل

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال محادثات هاتفية أخيرة اجراها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على الأهمية الحاسمة لإعطاء الأولوية لسلامة المدنيين في أي عملية عسكرية محتملة في رفح بغزة.

وأكد البيت الأبيض أن الرئيس بايدن كرر موقفه بأن أي هجوم على رفح يجب أن يكون مصحوبا بخطة شاملة لحماية حياة أكثر من مليون مدني لجأوا حاليا إلى المنطقة.

ويأتي هذا البيان في أعقاب تقارير سابقة توضح المناقشات بين الزعيمين حول هذه القضية الملحة.

وشدد بايدن على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات فورية وملموسة لتعزيز المساعدات الإنسانية للمدنيين المتضررين من الصراع، وبالإضافة إلى ذلك، شدد على ضرورة البناء على التقدم الدبلوماسي الأخير للإسراع بالإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين في غزة.

وتسلط المحادثة بين بايدن ونتنياهو الضوء على الجهود المستمرة لمعالجة الأزمة الإنسانية والتخفيف من تأثير الصراع على المدنيين الأبرياء، ومع استمرار التوترات في المنطقة، يظل الاهتمام الدولي منصبًا على إيجاد حلول مستدامة لضمان سلامة ورفاهية جميع الأفراد المتضررين من النزاع.