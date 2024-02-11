عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الإسكان الاجتماعي يطرح ألف وحدة سكنية للإيجار خلال الربع الأول من 2024

صدى البلد

كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب احمد بدوي عن تفاصيل طرح اعلان تجريبي لشقق بنظام الايجار بعدد ألف شقه سكنية وذلك خلال الربع الأول من 2024 في ثلاثة مواقع ومناطق مختلفة، وهو ما يمكن أن بناسب عمال المصانع والمناطق الصناعية.

وأوضحت أن عدم توسع الدولة في شقق الايجار يرجع لموروث قديم ومن عادة درج عليها المستأجرين بعدم الالتزام في السداد بالاضافة الي تهالك الوحدات.


واكدت مي عبد الحميد أن الصندوق أقر عددا من القواعد وهى أن الأولوية المتزوج ويعول ثم المتزوج ثم الاعزب بشرط توافر الشروط الاخري موضحة أن المهن الحرة استفادت بنسبة 20% من شقق الاسكان الاجتماعي.

وشددت رئيس مجلس صندوق الاسكان الاجتماعي على أنه لا تهاون في الاستغلال غير السليم لشقق الاسكان الاجتماعي سواء بالبيع او التأجير قبل مرور سبع سنوات ، وأنه لاتصالح باي حال من الأحوال في البيع ويتم سحب الوحدة.

وقالت ان التصالح في الايجار يكون مرة واحدة فقط بعد تغريمه بمبلغ 40 الف جنيه ويمكن أن تصل لـ100 الف جنيه لتحقيق الردع، مضيفة " علشان يفكر ألف مرة قبل مايقدم علي هذا الفعل.

وأشارت إلى أن الصندوق استطاع الحصول علي 2500 حكم علي مخالفين لشروط الاسكان الاجتماعي من تأجير وبيع واليوم تم تحويل 2 من موظفي الشهر العقاري للمحاكمة قاموا بتحرير توكيلات إدارة لشقق تابعه للاسكان الاجتماعي .

مي عبد الحميد صندوق الإسكان الاجتماعى التمويل العقاري النواب تمويل العقاري احمد بدوي الإيجار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

20 جنيها للأرز و27 للسكر.. تعرف على أماكن معارض "أهلا رمضان" وأسعار السلع

الفنان محمود عامر يحتفل بزواجه.. تفاصيل

لأول مرة في التاريخ.. شعبة السجائر تفجر مفاجأة عن زيادة الأسعار.. فيديو

كان بيتفرج عليا وأنا بلعب.. نجم الأهلي السابق يهاجم محمد صلاح

لأصحاب البطاقات التموينية| بدء ضم الزوجة والأبناء.. تفاصيل لا تفوتك

رجل يعتدي علي سيدة ويكسر زجاج سيارتها في القاهرة.. فيديو وصور

يروح للي شاريه.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

عالمي.. شوبير يشيد بأداء نجم الزمالك السابق

ترشيحاتنا

تحرك عاجل من بايدن لإيقاف حرب غزة.. سمير فرج يكشف مفاجأة| فيديو

93 لاعبا ولاعبة في 17 رياضة.. أشرف صبحي يهنئ أبطال التايكوندو بالتأهل لأولمبياد باريس

بسعر مناسب ومواصفات ممتازة.. شاومي تستعد لإطلاق تابلت Xiaomi Pad 6S Pro

الجو هيقلب تاني.. تحذيرات من سقوط أمطار 5 أيام على هذه المناطق

بالزي العسكري.. ملك الأردن يشارك في إنزال جوي لتقديم المساعدات إلى غزة|فيديو

زوج متشدد وجثة طافية بالنهر.. المشهد الأخير بحياة مريم مجدي في رحلة الموت بسويسرا|فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. ريا أبي راشد تستعرض رشاقتها

ليلى علوي تسترجع ذكريات فيلم "يا مهلبية يا"

جعفر العمدة 2.. سر خروج محمد رمضان من ماراثون رمضان وحكاية بلاغ إهانته اللغة العربية

ملابس مختلفة.. مي حلمي تستعرض رشاقتها.. شاهد

فيديو

محمد علي رزق عن دوره فى فيلم "السيستم": ظهور مميز ومختلف |خاص

الأوكازيون الشتوي.. شوف أحدث الموديلات وأسعارها

إصلاح ملف الدعم.. "النقد الدولي" يشيد بمصر ومجموعة من الدول

هكذا رد الجمهور.. بكاء ياسمين عبد العزيز في فيديو مؤثر على إنستجرام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ