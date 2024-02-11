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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير اقتصادي: صندوق النقد لم يشترط القيام بأي تعويم بسبب الظروف الاقتصادية.. فيديو

مصطفى بدرة
مصطفى بدرة

علق الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، على حديث كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد المصري.

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وقال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مديرة صندوق النقد الدولي توثق الوضع الاقتصادي المصري".

 

وأضاف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي،: "مديرة صندوق النقد الدولي أكدت أن بعثة الصندوق تعد للاتفاق النهائي بشأن القرض"، لافتا: "مديرة صندوق النقد الدولي رأت أن هناك تحسنا في الوضع الاقتصادي المصري".

 

التعويم والتحريك

 

واسترسل: "سيتم تقييم الشركات وفقا للملاءة المالية الخاصة بها"، موضحا: "الدولة اتخذت حزمة حماية اجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه"، مشيرا: "مديرة صندوق النقد الدولي لم تتحدث عن تعيوم لسعر الصرف، صندوق النقد لم يشترط القيام بأي تعويم بسبب الظروف الاقتصادية، والتعويم يتم وقفا لقوة الاحتياطي النقدي لكن التحريك يتم بطريقة مرنة".
 

وأكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي: "مديرة صندوق النقد الدولي نفت القيام بأي تعويم لسعر الصرف"، مضيفا: "مديرة صندوق النقد الدولي اكدت أنهم منبهرين بجدية وتعامل مصر مع هذه الأوقات الصعبة".
 

وتابع: "رسالة مديرة صندوق النقد الدولي تعكس تطبيق قدرات اقتصادية جيدة"، موضحا: "إيقاف العديد من المشروعات التي لم تبدأ لتخفيف عن موازنة الدولة، صندوق النقد لا يتدخل في قدرة الدولة على الاقتراض من الخارج".
 

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