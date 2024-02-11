بسبب الأحوال الجوية.. تأجيل حفل أحمد سعد في قطر

أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنان أحمد سعد في قطر عن تأجيل الحفل قبل موعد انطلاقه بساعات بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأكدت الشركة في بيانها أن حفل الفنان أحمد سعد تم تأجيله إلى الغد، وسيقام في مسرح المياسة بمركز قطر الوطني للمؤتمرات حرصا على سلامة الجمهور.

كان المطرب المصري أحمد سعد دعا جمهوره من كل أنحاء الخليج العربي لحفله يوم الأحد المقبل في المسرح المكشوف بالحي الثقافي «كتارا» بالعاصمة القطرية الدوحة.

وجاء في كلمة سعد: "حبايبي وجمهوري الحبيب اللي مستني اشوفه في قطر، ان شاء الله هكون معاكم يوم 11 فبراير على المسرح الروماني بكتارا، ان شاء الله تكون حفلة جميلة اوي، ونقول: ايه الناس الحلوة دي" وهي من كلمات اغنيته الشهيرة «اليوم الحلو ده» من فيلم «عمهم».

جدير بالذكر أن حفلة المطرب احمد سعد بالدوحة تأتي ضمن جولة تضم العديد من دول الوطن العربي في الامارات وقطر والكويت، دعما منه للاقتصاد المصري بعد ان قرر التبرع بـ 50 ألف دولار من اجر حفلاته خارج مصر.