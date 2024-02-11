عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بسبب الأحوال الجوية.. تأجيل حفل أحمد سعد في قطر

أحمد سعد
أحمد سعد

أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنان أحمد سعد في قطر عن تأجيل الحفل قبل موعد انطلاقه بساعات بسبب سوء الأحوال الجوية.

 

 

وأكدت الشركة في بيانها أن حفل الفنان أحمد سعد تم تأجيله إلى الغد، وسيقام في مسرح المياسة بمركز قطر الوطني للمؤتمرات حرصا على سلامة الجمهور. 

كان المطرب المصري أحمد سعد دعا جمهوره من كل أنحاء الخليج العربي لحفله يوم الأحد المقبل في المسرح المكشوف بالحي الثقافي «كتارا» بالعاصمة القطرية الدوحة. 

 

وجاء في كلمة سعد: "حبايبي وجمهوري الحبيب اللي مستني اشوفه في قطر، ان شاء الله هكون معاكم يوم 11 فبراير على المسرح الروماني بكتارا، ان شاء الله تكون حفلة جميلة اوي، ونقول: ايه الناس الحلوة دي" وهي من كلمات اغنيته الشهيرة «اليوم الحلو ده» من فيلم «عمهم».

جدير بالذكر أن حفلة المطرب احمد سعد بالدوحة تأتي ضمن جولة تضم العديد من دول الوطن العربي في الامارات وقطر والكويت، دعما منه للاقتصاد المصري بعد ان قرر التبرع بـ 50 ألف دولار من اجر حفلاته خارج مصر.

أحمد سعد أحمد سعد في قطر الاحوال الجوية المسرح الرومانى المطرب أحمد سعد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

20 جنيها للأرز و27 للسكر.. تعرف على أماكن معارض "أهلا رمضان" وأسعار السلع

الفنان محمود عامر يحتفل بزواجه.. تفاصيل

لأول مرة في التاريخ.. شعبة السجائر تفجر مفاجأة عن زيادة الأسعار.. فيديو

كان بيتفرج عليا وأنا بلعب.. نجم الأهلي السابق يهاجم محمد صلاح

لأصحاب البطاقات التموينية| بدء ضم الزوجة والأبناء.. تفاصيل لا تفوتك

رجل يعتدي علي سيدة ويكسر زجاج سيارتها في القاهرة.. فيديو وصور

يروح للي شاريه.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

عالمي.. شوبير يشيد بأداء نجم الزمالك السابق

موضوعات متعلقة

Argylle يتفوق على Lisa Frankenstein في البوكس أوفيس الأمريكي

“كان” .. سميرة سعيد تطرح أولى أغانيها في 2024| فيديو

رمضان 2024..تغيير اسم مسلسل ياسر جلال من "ألف ليلة وليلة إلى "جودر"

الليلة.. آشر وإليشيا كيز يحييان حفل سوبر بول الأمريكي

يعرض في رمضان 2024.. صبا مبارك تتصدر بوستر مسلسل “لحظة غضب”

تباطؤ إيرادات فيلم Argylle بعد أسبوع عرض حول العالم

الوثائقي اللبناني “متل قصص الحب” يعرض عالميا لأول مرة في مهرجان برلين

أكاديمية الأوسكار تضيف فئة جديدة لقوائم الجوائز.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

تحرك عاجل من بايدن لإيقاف حرب غزة.. سمير فرج يكشف مفاجأة| فيديو

93 لاعبا ولاعبة في 17 رياضة.. أشرف صبحي يهنئ أبطال التايكوندو بالتأهل لأولمبياد باريس

بسعر مناسب ومواصفات ممتازة.. شاومي تستعد لإطلاق تابلت Xiaomi Pad 6S Pro

الجو هيقلب تاني.. تحذيرات من سقوط أمطار 5 أيام على هذه المناطق

بالزي العسكري.. ملك الأردن يشارك في إنزال جوي لتقديم المساعدات إلى غزة|فيديو

زوج متشدد وجثة طافية بالنهر.. المشهد الأخير بحياة مريم مجدي في رحلة الموت بسويسرا|فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. ريا أبي راشد تستعرض رشاقتها

ليلى علوي تسترجع ذكريات فيلم "يا مهلبية يا"

جعفر العمدة 2.. سر خروج محمد رمضان من ماراثون رمضان وحكاية بلاغ إهانته اللغة العربية

ملابس مختلفة.. مي حلمي تستعرض رشاقتها.. شاهد

فيديو

محمد علي رزق عن دوره فى فيلم "السيستم": ظهور مميز ومختلف |خاص

الأوكازيون الشتوي.. شوف أحدث الموديلات وأسعارها

إصلاح ملف الدعم.. "النقد الدولي" يشيد بمصر ومجموعة من الدول

هكذا رد الجمهور.. بكاء ياسمين عبد العزيز في فيديو مؤثر على إنستجرام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ