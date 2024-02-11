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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

93 لاعبا ولاعبة في 17 رياضة.. أشرف صبحي يهنئ أبطال التايكوندو بالتأهل لأولمبياد باريس

صدى البلد

تقدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة إلى الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى؛ بعد تأهل الثنائي أحمد وائل نصار وآية شحاتة، إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 من خلال التصفيات الإفريقية المقامة في العاصمة السنغالية داكار.

وأكد وزير الشباب والرياضة تمتع بمكانة مميزة مبنية على العلم والتخطيط السليم والتطبيق العلمي للأهداف الاستراتيجية التي تحققها، وهو دليل نجاح منظومة الرياضة المصرية في الألعاب الفردية والجماعية، مع وجود النماذج المميزة التي تدرك قيمة مصر والتي تلعب باسمها في كل مكان.

وتواصل الدكتور أشرف صبحي مع رئيس البعثة المستشار محمد مصطفي للاطمئنان على البعثة وتهنئتها بعد تأهل لاعبة المنتخب الوطني للتايكوندو آية شحاته إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024  في ميزان -67 كجم بعد الفوز على بطلة النيجر ماديناتو موسى بنتيجة 2-0 في نصف نهائي والتي يتأهل منها أصحاب المركزين الأول والثاني في كل ميزان.

كما تأهل أحمد وائل نصار لأولمبياد باريس في وزن -68 كجم بعد فوزه في نصف النهائي على لاعب مالي محمد فوفانا بنتيجة 2-1.

وبعد تأهل ثنائي التايكوندو أحمد وائل واية شحاتة رسميًا، ارتفع عدد المصريين المتأهلين إلى أولمبياد باريس، إلى 93 لاعبا ولاعبة في 17 رياضة.

وبذلك اكتمل عقد المتأهلين لأولمبياد باريس في التايكوندو ليصبح ثلاثة لاعبين بواقع لاعبان ولاعبة بالإضافة إلى لاعب في الباراتايكوندو، حيث تأهل أحمد وائل نصار وآية شحاته وسيف عيسى حجز بطاقته الأولمبية من التصنيف الأولمبي، واللاعب عبد الرحمن عبد الرازق حجز المقعد البارالمبي.

وكان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي علي تواصل دائم مع رئيس البعثة والسفير المصري بالسنغال  خالد عارف؛ للاطمئنان علي أحوال البعثة.

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