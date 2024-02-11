علاء مرسي: محبة الناس نعمة.. ومحمد عادل إمام «في ورطة»

وجه الفنان علاء مرسي رسالة شكر لكل الجمهور والمحبين الذين دعوا له في أثناء مرضه، قائلا: "الوعكة الصحية عرفتني قد إيه الناس بتحبني، ووضعت عليا مسؤولية تجاههم".

وأضاف علاء مرسي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج تفاصيل المذاع عبر قناة “صدى البلد2” تقديم الإعلامية نهال طايل، أنه خلال تصويره لأحد المسلسلات، شعر بمغص شديد، فانتهى من التصوير وعاد إلى المنزل ثم ذهب بعد ذلك إلى المستشفى، وبعد إجراء عدد من الفحوصات الطبية؛ ثبت وجود مشكلة في القولون، وبدأ العلاج فورا، وهو الآن في فترة نقاهه.

وأوضح الفنان علاء مرسي:" بوجه الشكر لكل الفنانين والإعلاميين والصحفيين اللي سألوا عني واللي زاروني، أنا في نعمة كبيرة جدا ما كنتش حاسس بيها، وهي محبه الناس".

وأشار الفنان علاء مرسي إلى أن بعض الفنانين قطعوا التصوير من أجل زيارته في المستشفى، حتى الفنانين الذين في الخارج، تواصلوا معه.

الزعيم الصغير

تحدث الفنان علاء مرسي عن الفنان محمد عادل إمام، قائلا: "أنا أول واحد اطلقت عليه الزعيم الصغير، ومحمد في ورطة؛ لأنه شايل اسم ونجاح أبوه، ولازم يحافظ عليه".

وعن أعماله الفنية، قال الفنان علاء مرسي، إنه إذا عاد به الزمن؛ كان سيجسد شخصيته في مرعي البريمو بشكل أفضل.