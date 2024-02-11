الحكومة أسرعت بإعداد القوانين والتعديلات.. موازنة البرلمان تكشف موعد استحقاق العلاوات الدورية

علق النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على قرار الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا إنها تعد

رقم 6 خلال عامين، وهذا يدل أن الرئيس السيسي دائما ما يتدخل ليكون بجانب المواطن المصري في الوقت المناسب، لافتا إلى أن هذه الحزمة تكلف نحو 240 مليار جنيه، و60 مليارًا في العام المالي الحالي الخاص بشهر مارس وأبريل ومايو ويونيو والـ 180 مليار جنيه للعام المالي القادم.



وأضاف "مصطفى سالم" خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة" أن الحكومة أسرعت بإعداد القوانين والتعديلات اللازمة لتطبيقها بداية من شهر مارس القادم، أولهم القانون الخاص بأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وتم إحالته للجنة الخطة والموازنة اليوم لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة والتعديلات جاءت في المادة 6 من قانون الضريبة على الدخل الخاص، لافتا إلى أن مستفيدي هذا القانون هم ممولو ضريبة المرتبات والنشاط التجاري والصناعي والثروة العقارية والنشاط المهني وغير التجاري، وسيتم رفع حد الإعفاء الضريبي من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.



وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن القانون الثاني هو الخاص بمشروع قانون مقدم للحكومة بتعديل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام، وتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة، وتعديل في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بالإضافة إلى العديد من التعديلات الأخرى، كاشفا أنه تم مناقشة القانونين، والموافقة عليها.