برلماني: الرئيس السيسي دائما ما يتدخل لحماية المواطن

قال مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، إن الرئيس السيسي دائما ما يتدخل لحماية المواطن والوقوف بجانبه في التوقيت المناسب، وعليه وجه الرئيس السيسي بإصدار حزمة الحماية الاجتماعية.

وأضاف مصطفى سالم، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، أن هذه الزيادة السادسة خلال عامين، متابعا: هناك ارتفاعا في الأسعار نتيجة التداعيات السياسية وعدم الاستقرار الإقليمي والدولي وكل هذا أثر على معدلات التضخم والأسعار.

وأشار إلى أن الحكومة تقدمت بقانونين، أحدهما خاص بتعديل الضريبة على الدخل وناقشنا في اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة.

وأوضح أن القانون الثاني خاص بتعديل موعد استحقاق العلاوات الدورية وزيادة الحافز الإضافي وتعديل أحكام وقانون التأمينات الاجتماعية.

ونوه بأنه تم مناقشة القانونين والموافقة عليهما، وسيتم إحالتهما للجلسة العامة؛ للتصديق عليهما وتفعيلهما بداية من شهر مارس، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي.

