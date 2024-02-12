أخبار التعليم.. افتتاح المركز الوطني لبيانات نزع السلاح في مرصد حلوان.. اختتام أعمال مؤتمر «علوم الآثار والفلك في الحضارات الإنسانية»

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

حاسبات حلوان تنظم أول تدريب للطلاب على الملكية الفكرية

بدأت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان فى تدريب طلابها على ثقافة الملكية الفكرية مع بداية الفصل الدراسي الثاني تحت رعاية الأستاذ الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

اليوم.. افتتاح المركز الوطني لبيانات نزع السلاح في مرصد حلوان

أعلن الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه سيتم افتتاح عدد من المشروعات داخل مرصد حلوان، اليوم الإثنين، بحضور لفيف من قيادات وزارتي التعليم العالي، والخارجية، وعدد من السفراء الأفارقة ومن الاتحاد الأوروبي.

اختتام أعمال مؤتمر «علوم الآثار والفلك في الحضارات الإنسانية» .. اليوم

يختتم المؤتمر الدولي الحادي عشر لمركز الدراسات البردية والنقوش أعماله اليوم التابع لكلية الاثار جامعة عين شمس بمركز الأزهر للمؤتمرات، والمقام بمشاركة مجمع البحوث الإسلامية ممثلا في مركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي وعلوم الفضاء.

علاج طبيعى القاهرة تعلن جداول طلاب الدراسات العليا لدور أبريل

أعلنت الدكتورة أمل يوسف عميدة كلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة ، انه تم إعلان جداول طلاب الدراسات العليا لدور ابريل .

وقال الدكتورة أمل يوسف ، انه الجداول المقترحة لامتحانات دور ابريل المنعقد بداية من شهر مارس لمرحلة الدكتوراه ومن لديه تعديلات يتوجه إلى الشؤون .