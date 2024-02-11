فى الجيم .. دارين حداد تثير الجدل بهذه الإطلالة

جذبت الفنانة دارين حداد أنظار جمهورها بصور جديدة لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تألقت "النجمة التونسية" من داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية، وهي ترتدي ملابس رياضية مثيرة، واعتمدت على تسريحة رفع الشعر، وظهرت بماكياج ناعم مما أثار إعجاب وتفاعل الجمهور معها.

تحرص دائما الفنانة دارين حداد على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها وأدق تفاصيل حياتها، على السوشيال ميديا.

شاركت دارين مؤخرًا فى مسلسل "الضاحك الباكى" سيناريو وحوار محمد الغيطى وإخراج محمد فاضل، بطولة النجوم: "عمرو عبد الجليل فى دور نجيب الريحانى، ومصطفى شوقى دور سيد درويش، وفردوس عبدالحميد والدة نجب الريحانى، رزان مغربى".

وكان أعمال دارين حداد مسلسل "بابلو"، والذى ضم كوكبة من النجوم وهم: "حسن الرداد، أروى جودة، نجلاء بدر، سلوى عثمان، هالة فاخر، محمود حجازى، عثمان محمد على، بالإضافة الى الفنان القدير مصطفى فهمى".

