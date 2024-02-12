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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لمدة شهر.. غلق شوارع مهمة في الجيزة

صدى البلد

عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنا مع تنفيذ أعمال خاصة بمسار مشروع المونوريل خط 6 أكتوبر بطريق المحور المركزي الموازي تحديدًا أسفل الطريق الدائري الأوسطي كوبري بتروجيت.

ويستلزم تنفيذ اعمال المشروع الغلق الكلي للميدان الكائن بطريق المحور المركزي الموازي بالموقع المشار إليه وذلك لمدة شهر ابتداء من اليوم الجمعة الموافق 9/2/2024 وحتى صباح يوم السبت الموافق 9/3/2024 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.

 

 

 

 التحويلات المرورية:

 

أولًا: الاتجاه القادم من طريق الواحات وطريق المحور المركزي سيتم تحويل حركة المركبات القادمة من ميدان الواحات وطريق المحور المركزي وترغب بالسير اتجاه محور جمال عبد الناصر والمنطقة الصناعية تسلك الطريق المستحدث (مسار التحويلة الأولى) وصولًا إلى المحور المركزي الموازي حتى فتحة الدوران الأولى ثم الدوران والعودة مرة أخرى للمحور المركزي الموازي واستكمال السير به حتى تجاوز منطقة الأعمال.

ثانيًا: الاتجاه القادم من المنطقة الصناعية سيتم تحويل حركة سير المركبات بطريق المحور المركزي الموازي بالاتجاه القادم من المنطقة الصناعية وترغب بالسير بالمحور المركزي الموازي اتجاه منطقة البنوك وميدان سيتي سكيب تسلك الطريق المستحدث (مسار التحويلة الثانية) وصولًا إلى فتحة الدوران الكائنة أسفل الكوبرى ثم الدوران والعودة مرة أخرى إلى (مسار التحويلة الأولى) وصولًا إلى المحور المركزي الموازي عقب تجاوز منطقة الأعمال

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

 

 

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