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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مش بالعها.. عمرو أديب يكشف كواليس زيارة أردوغان لمصر الأربعاء

عمرو أديب
عمرو أديب

كشف الإعلامي عمرو أديب، تفاصيل جديدة عن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي تتم يوم الأربعاء المقبل لمصر، مشيرا إلى أنها زيارته الأولى لمصر منذ 11 عامًا.

واضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحدا، أن هذه الزيارة مهمة جدًا، وخلال الـ11 سنة الماضية، كانت العلاقات من أسوأ ما يمكن، الموقف التركي من مصر عدائي، وكان الموقف المصري من أنقرة غير مرحب وغير مساند لما كان يحدث في السنوات الماضية 
واكمل عمرو أديب، أن بعيدًا عما حدث وحساب السنين، تلك الزيارة مهمة جدًا، أنا على المستوى الشخصي مش بالعها ولست سعيدًا كثيرًا بتلك الزيارة، لكن الشعوب لها مشاعر والدول لها مصالح.


 

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