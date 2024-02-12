الطقس اليوم| استمرار الأجواء الدافئة نهارا على كافة الأنحاء والقاهرة 25 درجة

تشهد حالة الطقس اليوم، استمرار الأجواء الدافئة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد، ومن المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 25 درجة مئوية .

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم، يشهد نشاطا للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

وتكون حالة البحرين، خلال الطقس اليوم، يكون البحر المتوسط معتدلا وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين أيضا.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، بمختلف المناطق، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 25 للعظمى والصغرى 16 درجة

السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 14 درجة

جنوب سيناء 26 للعظمى والصغرى 17 درجة

شمال الصعيد 26 للعظمى والصغرى 11 درجة

جنوب الصعيد 26 للعظمى والصغرى 12 درجة