إرشادات للحفاظ على فتحة السقف بـ سيارتك؟

السيارات الجديدة تطرح بالأسواق بالكثير من المميزات الحديثة ، بالإضافة الي ان الطرازات الان تحتوي علي تكنولوجيات متطورة تهدف الي توفير أكبر قدر من الراحة للسائق والركاب، وذلك حتي لا يشعر ركاب السيارة بأي نوع من الملل خلال السفر .

| إرشادات للحفاظ علي فتحة السقف بـ سيارتك

وحالياً يعتبر الكثير من المقبلين علي شراء سيارات الجديدة أو المستعملة، بأن فتحة السقف في السيارات يجب ان تكون من كماليات السيارة الأساسية لأنها توفر قدر كبير من الراحة والرؤية الخارجية دون الحاجة لفتح زجاج السيارة .

- إرشادات للحفاظ علي فتحة السقف بـ سيارتك :

| إرشادات للحفاظ علي فتحة السقف بـ سيارتك

1- إزالة الأتربة من مجاري الفتحة :

فتحات السيارة لها مجاري خاصة من اجل تسهيل عملية الفتح والغلق ، وتتعرض تلك المجاري الي الاتربة والاوساخ بسبب فتح وغلف فتحة السقف ، وبالتالي يجب تنظيف تلك المجاري حتي لا تعيق عملية الفتح والغلق .

2- فحص كاوتش فتحة السقف بانتظام :

| إرشادات للحفاظ علي فتحة السقف بـ سيارتك

يجب فحص الإطار الجلد المحيط بفتحة سقف السيارة ، حتي لا يحدث له أي نوع من أنواع التلف الذى يتسبب في مرو المياه والاتربة الي داخل المقصورة .

3- تشحيم مفصلات فتحة سقف السيارة :

| إرشادات للحفاظ علي فتحة السقف بـ سيارتك

من الضروري ان يقوم أصحاب السيارات دائما بتشحيم مفصلات فتحة سقف السيارة ، لان ذلك يجعل عملية الفتح والغلق سهلة ولا تأثر علي عمل المفاصل عند الفتح والغلق .