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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لنكولن أفياتور الـ SUV تتجاوز الـ 2 مليون جنيه

سعر لنكولن أفياتور
سعر لنكولن أفياتور الجديدة

كشفت شركة فورد المالكة للعلامة التجارية لنكولن عن سعر لنكولن أفياتور موديل 2025 ، وتنتمي أفياتور لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

سعر لنكولن أفياتور الجديدة

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 مواصفات لنكولن أفياتور الـ SUV :

سعر لنكولن أفياتور الجديدة

تحتوي سيارة لنكولن أفياتور الـ SUV علي العديد من المميزات الحديثة منها، إضاءة أمامية بتكنولوجيات الصمام الضوئي الثنائي التي تعمل علي تعديل مستوى الإضاءة وفقا لسرعة السيارة وظروف الطريق، وتحتوي أيضا لنكولن أفياتور الـ SUV  علي نظام تدفئة لعجلة القيادة والمقاعد الأمامية.

محرك لنكولن أفياتور الـ SUV :

سعر لنكولن أفياتور الجديدة

تحصل سيارة  لنكولن أفياتور الـ SUV علي قوتها من محرك 6 سلندر سعه 3000 سي سي ، وتخرج قوة 400 حصان، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتعمل بقوة الدفع الرباعي للعجلات .

 سعر لنكولن أفياتور الجديدة :

سعر لنكولن أفياتور الجديدة

تباع سيارة  لنكولن أفياتور الـ SUV  موديل 2025 بسعر 68.890 ألف دولار ، أي ما يعادل نحو 2 مليون و135 ألف جنيه .

شركة فورد فورد المالكة للعلامة التجارية لنكولن لنكولن لنكولن أفياتور موديل 2025 لنكولن أفياتور أفياتور

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