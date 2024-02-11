سعر بي إم دبليو تورينج الكومبي بالأسواق |شاهد

كشفت شركة بي إم دبليو البافارية عن طرازها الجديد بي إم دبليو تورينج " Touring "، وتنتمي بي إم دبليو تورينج للفئة الخامسة من إصدارات بي إم دبليو الألمانية .

بي إم دبليو تورينج الكومبي بالأسواق

تنتمي بي إم دبليو تورينج لفئة السيارات الكومبي العائلية ، وتظهر بتصميم جديد وعصري ، ويصل طولها الي 5.6 متر، ويتراوح سعه صندوق الأمتعة من 570 ، ويصل الي 1700 لتر.

- محرك بي إم دبليو تورينج الكومبي :

تحصل سيارة بي إم دبليو تورينج الكومبي علي قوتها من محرك ينتج قوة 145 كيلووات، أي ما يعادل 197 حصان، وتعمل بتقنية الدفع الهجين بقدرة 48 فولت .

بي إم دبليو تورينج الكومبي بالأسواق

بالإضافة الي ان بي إم دبليو تورينج تحتوي علي محرك بنزين يدعم تقنية الدفع الهجين Plug-in ، ويخرج قوة 220 كيلووات، أي ما يعادل 299 حصان ، وبالتالي يمكن لسيارة بي إم دبليو الجديدة ان تقوم بقطع مدى سير كهربائي يصل إلي 100 كم/ساعة .

- محرك بي إم دبليو تورينج الكومبي الكهربائية بالكامل :

بي إم دبليو تورينج الكومبي بالأسواق

تستمد بي إم دبليو تورينج الكومبي الكهربائية بالكامل قوتها من محرك ينتج قوة تصل الي 230كيلووات، أي ما يعادل 313 حصان، ويمكنها ان تخرج قوة أكبر تصل الي 380 كيلووات، أي ما يعادل 517 حصان، ويمكنها قطع مسافة تصل الي 560 كم/ساعة .

- بي إم دبليو تورينج الكومبي بالأسواق :

بي إم دبليو تورينج الكومبي بالأسواق

الفئة الأولي من سيارة بي إم دبليو تورينج الكومبي تباع بسعر 61 ألفاً و 750 يورو .

الفئة الثانية من سيارة بي إم دبليو تورينج الكومبي الكهربائية بالكامل تباع بسعر عالمي يصل الي 72 ألفاً و 200 يورو .

