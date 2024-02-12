تعرف على الحالة المرورية اليوم الاثنين في شوارع القاهرة والجيزة

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين الحالة المرورية اليوم الإثنين 12 فبراير 2023.

ويشهد كوبري أكتوبر بعض الكثافات المرورية، ويشهد شارع رمسيس كثافات مرورية تبدأ تقل بالتدريج حتى الوصول لغمرة، كما يشهد كوبري 15 مايو الاتجاه للمهندسين كثافات مرورية.

ويشهد شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر سيولة مرورية حتى منطقة الزاوية الحمراء وهناك كثافات عند الوايلي حتى كوبري الساحل والأميرية.

أما الكورنيش من المظلات حتى وسط البلد، يشهد كثافات بسيطة ومتقطعة، أما المتجه إلى المؤسسة يشهد سيولة مرورية عدا بعض الكثافات عند المظلات.

وفي الجيزة، يشهد شارع الهرم كثافات مرورية تزيد مع ساعات الذروة الصباحية، ويشهد باقي شارع الهرم تباطؤًا في حركة سير السيارات، وهناك كثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني، وتوجد في شارع فيصل كثافات مرورية تبدأ من محطة المريوطية ومستمرة حتى كوبري فيصل.

