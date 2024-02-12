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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يحتفل بافتتاح سنة الصلاة وبداية الزمن الأربعيني بالغردقة

صدى البلد

ترأس  المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، قداس افتتاح عام الصلاة، استعدادًا لسنة اليوبيل المقدس ٢٠٢٥، وبداية الزمن الأربعيني، حسب التقويم الغربي مع الجاليات الأجنبية (الإيطالية، الفرنسية، الإنجليزية، وأوروبا الشرقية)، والمقيمين، بمدينة الغردقة.

جاء ذلك باستضافة راهبات لقلب يسوع المصريات، كما احتفل سيادة المطران مع أبناء الجالية بطقس الرماد. شارك في الصلوات المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية، والأب ماريو، من إيبارشية روما، والمهتم بالجالية، بالإضافة إلى الأب فرنسوا، الرئيس الإقليمي للمرسلين الأفريكان، بليون، بفرنسا.

جاءت هذه الاحتفالية من ضمن برنامج زيارته لمؤمني الجاليات الأجنبية، في عدد من المدن الساحلية، بمحافظة البحر الأحمر.

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