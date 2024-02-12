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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

افتتاح مقبرة نفر حتب.. كاتب آمون المعظم يرحب بزواره في الأقصر.. فيديو

صدى البلد

عرض برنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على  القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «افتتاح مقبرة نفر حتب.. كاتب آمون المعظم يرحب بزواره في الأقصر»، حيث تمثل المقبرة مزارا سياحيا جديدا غاية في التفرد والأهمية تم افتتاحه وانضم إلى مزارات البر الغربي بمحافظة الأقصر وهي مقبرة نفرحتب، وذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميمها بواسطة البعثة الأرجنتينية وتحت إشراف المجلس الأعلى للآثار في ظل ما تشهده المحافظة من توافدا كبيرا للسائحين خلال الموسم السياحي الشتوي.

وتحتوي المقبرة على عدد كبير من المناظر والنقوش غاية في الجمال والدقة، وتعود المقبرة لعصر الأسرة الثامنة عشر وهي تخص إحدى كبار رجال الدولة بذلك الوقت وهو نفرحتب الذي حمل العديد من الألقاب التي تدل على رفعة شأنه ومكانته الإجتماعية الكبيرة، ومنها كاتب آمون المعظم.

وتتمثل أهمية المقبرة في مناظرها ونقوشها التي توضح التغييرات في الممارسات الجنائزية التي حدثت بعد فترة حكم العمارنة، فضلا عن وجود تمثال لصاحب المقبرة وزوجته ميريت آمون التي كانت تشغل وظيفة منشدة الإلهة آمون وبدأ مشروع ترميم وصيانة المقبرة عام 2000، حيث قامت البعثة الأرجنتينية بتسجيل ودراسة النصوص الموجودة بالمقبرة قبل البدء في ترميمها إلا أن أعمال الترميم الفعلي بدأت عام 2013، بعدما قام فريق من المرممين الألمان بصيانة وتنظيف اللوحات الجدارية بالمقبرة ومعالجة الأجزاء الحجرية المفككة والشروخ وتثبيت البلاط المنفصل وطبقات الألوان على النقوش.

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