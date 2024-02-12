إعلام عبري: إسرائيل تجري محادثات مكثفة مع مصر بهدف تنسيق المواقف

قالت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم، إن تل أبيب تجرى محادثات مكثفة في الأيام الأخيرة مع القاهرة بهدف تنسيق المواقف وتهدئة المخاوف المتعلقة بعملية عسكرية واسعة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن مسئولين أمنيين إسرائيليين أجروا محادثات مع نظرائهم المصريين لتهدئة مخاوفهم.

وأضافت الصحيفة أن المسئولين الإسرائيليين أبلغوا المصريين، أن تل أبيب لن تقوم بإجراءات أحادية، وأنها ستعمل بالتنسيق مع القاهرة".

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" اليوم الإثنين، إن مصر قررت الحفاظ على "العلاقات الأمنية فقط" مع إسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك يعد تصعيدا كبيرا في موقف القاهرة، وذلك على خلفية الجدل الدائر حول عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ووذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر أن مصر أجلت بشكل نهائي مناقشة تغيير الوضع على محور فيلادلفيا.

كما لفتت الصحيفة إلى أن القاهرة أرسلت رسائل مفادها أنها ستناقش خفض العلاقات إذا كانت هناك عملية عسكرية في رفح.