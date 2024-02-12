صندوق الطوارئ: 2.2 مليار جنيه دعما لـ 423 ألف عامل في 3983 منشأة

أكد حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الاثنين ، أن صندوق إعانات طوارئ العمال مٌستمرُ في حماية ورعاية العاملين الذين تتعثر مواقع عملهم بسبب تحديات،وذلك بدفع إعانات أجور لهم ،حتى تنهض المنشأت التي يعملون بها ، وتعود عجلات الإنتاج فيها نحو الدوران بكامل طاقتها ..وقال "الوزير" أن توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تقديم الرعاية والحماية للعمال "جنود العمل والإنتاج" ،موضحًا أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال ،التابع لوزارة العمل ،واحدًا من أبرز أذرع الدولة المصرية في "الحماية والرعاية"..جاء ذلك خلال رئاسة الوزير شحاتة ،اليوم،بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ،لمجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال ..

وبحسب بيان صحفي أعلن "مجلس الإدارة " ،أن "الصندوق" أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى نهاية يناير 2024، مليارين و 216 مليون و 300 ألف جنيه، إستفاد منها 423 ألفًا و 670 عاملًا يعملون فى 3983 منشأة ، كما أنفق الصندوق إعانات خلال الفترة من"1 يناير 2023 وحتى 31 يناير 2024" ، 35 مليونًا و 600 ألف جنيه، إستفاد منها 4 ألاف و 795 عاملاً يعملون في 17 منشأة ، وذلك في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه "الصندوق" بدفع أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات الخارجية والداخلية...يُشار هنا إلى أن "الصندوق" يتمتع بالشخصية الإعتبارية العامة ويتبع وزارة العمل، ويأتي من بين موارد تمويله نسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاعات"العام والأعمال العام و الخاص"،التى يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر،تلتزم تلك المنشآت بسدادها إلى "الصندوق".

وقال "البيان" أن مجلس الإدارة،ناقش اليوم، الأوضاع المالية للصندوق، وكذلك الإعانات المُنصرفة للعاملين بالمنشآت ،وفقاً للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون بشأن منح الإعانات والتى تُحدِد تلك الإعانات بواقع 100 % من الأجر الأساسي للعمال داخل المنشآت المتعثرة، وبحد أدنى 600 جنيه شهريًا ، كما أحُيط "المجلس" بإجمالى الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت منذ تأسيس "الصندوق"..

حضر الاجتماع: عبدالحميد محمد سلامة مرسال الأمين العام للصندوق، وإسماعيل فهمى، ورفعت حسن وزيرى القوى العاملة الأسبقين، ومحمد جبران رئيس مجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ، واللواء اسامة فرج مستشار الوزارة للتخطيط الإستراتيجي ، وخالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية للرعاية، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير العمل، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير العمل،وأحمد إسماعيل مستشار الوزارة لشئون المديريات، ومحمد عطية الفيومي ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، وأحمد الدسوقي ممثل وزارة قطاع الأعمال العام، ومحمد عبد ربه ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر،وخالد منصور ممثل الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، ومرفت عبد السلام ممثل لوزارة التضامن الاجتماعي ،