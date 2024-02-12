محافظ أسيوط: إزالة 47 حالة تعد على أراضي أملاك دولة بمنفلوط وأبوتيج

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن تنفيذ إزالة لـ 47 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة بمركزي أبوتيج ومنفلوط بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ضمن المرحلة الأولى من الموجة 22 للإزلالات التي تتم تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وطبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبمتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف مشدداً على عدم التهاون أو التقاعس في تنفيذ المستهدف من الموجة الحالية والتصدي لكافة التعديات بكل حسم في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات موضحًا استمرار المرحلة الأولى من الموجة الـ 22 للازالات حتى 16 فبراير الجاري للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات.



وأوضح محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قد نفذت عدة حملات بمركزي منفلوط وابوتيج قد أسفرت عن تنفيذ إزالات لـ 45 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة بمساحة 3134 متر مربع مباني (ملك الري وخط التنظيم) فضلاً عن إزالة حالتي تعدي على أراضي زراعية خاصة مساحة 306.7 متر مربع.

وأوضح أنه منذ بدء المرحلة الأولى للموجة الـ22 التي بدأت في 27 يناير الماضي حتى اليوم قد وصل إجمالي الإزالات إلى 367 تعدي مباني بمساحة 34259 متر مربع و 40حالة تعدي زراعة على مساحة 328 فدان و22 قيراط و 12سهم فضلاً عن 65 حالة تعدي بمساحة 9263متر مربع على الأراضي الزراعية الخاصة مضيفاً أن تلك الحملات تمت بإشراف اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وبمشاركة الدكتور محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج ، ومحمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط ونوابهم ومسئولي الازالات وممثلي جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن وبإستخدام معدات الوحدات المحلية.



وأضاف محافظ أسيوط أن الموجة 22 قد بدأت في كافة المراكز والمدن بالمحافظة في 27 يناير الماضي ويجري تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث تستمر المرحلة الأولى حتى 16 فبراير الجاري تليها المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل 2024 وذلك بحسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية موجهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار شن الحملات والتواصل مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة وذلك للمتابعة على مدار اليوم لنتائج الموجة ال 22 والإبلاغ بها أول بأول.



كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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