ليلى بالرحومة: دراسات متطورة عالميا لاستخدام الفن في علاج الإدمان

قالت الدكتورة ليلي بالرحومة عضو الرابطة الأفرو آسيوية للعلاج بالفن، إنّ الرابطة ترجع إلى مسلسل تحت السيطرة من بطولة الفنانة نيللي كريم عندما تعقد ندوات عن العلاج بالسينما، لأنه عمل مهم، مشيرةً إلى أن دراسات متطورة في العالم أصبحت تستخدم الفن في علاج الإدمان.

وأضافت بالرحومة خلال حوارها على القناة الأولى: "بحكم أننا شعوب عربية، فإننا لا نرحب المدمن ولا السجين السابق ولا المنحرف ولا نسمح لهم بالاندماج في المجتمع مرة أخرى، بالمجتمع يلفظ المدمن، ولكن في المسلسل، كانت هناك مساندة للمدمنين وإعطاء قيمة لورشة الرسم وورة السيكودراما".

وتابعت عضو الربطة الأفرو آسيوية للعلاج بالفن: "المدمن بالنسبة إلى المشرع والقانون مجرم، ولكنه في علم الاجتماع وعلم النفس مريض، فكيف نعالج الإدمان؟! ففي تونس، عندما خرج مدمن من السجن كتب كتابا، فغضب الناس، ولكن من وجهة نظري، فإن الكتابة والمسرح والرسم والسينما متنفس، فالمدمن يعلم جيدا أنه أخطأ وأن المجتمع سيرفضه، وبالتالي، فإنه يحاول أن يجد نفسه داخل هذه الطبقة المثقفة، فهو يحاول إثبات ذاته وأن حياته أصبحت أفضل".