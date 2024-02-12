عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الآثار: مقبرة نفر حتب تحكي أمورا دينية خاصة بالجنازات

مقبرة نفر حتب
مقبرة نفر حتب

قال محمد عبدالبديع رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا، إن مقبرة نفر حتب موجودة في جبابة بالبر الغربي وتمتد من دير المدينة جنوبا حتى وادي الملوك شمالا.

وأضاف "عبدالبديع"، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، أنّ منطقة الخوخة هي جبانة من ضمن جبانات البر الغربي التي تحتوي على آلاف المقابر، وهي خاصة بالنبلاء أو الأمراء على مر العصور، منذ الدولة الحديثة أو الدولة الوسطى وحتى العصر الروماني اليوناني.

وتابع رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا، أن المقبرة ترجع لأحد كبار الموظفين أو كبار الكهنة أو كبار الإداريين في عصر الأسرة الـ18، ولها أهمية تاريخية وأثرية وفنية ودينية في العصر القديم، وهي فريدة من نوعها، ولا يوجد مثلها في العصر الذي جرى إنشاؤها فيه.

وأوضح: "المناظر في هذه المقبرة مميزة وفريدة من نوعها من حيث تعدد الألوان فيها، كما تناولت مناظر من الحياة اليومية مثل مهنة صاحب المقبرة ونبذات عن حياته، بالإضافة إلى مرور الجنازة من البر الشرقي، كما أن بعض المناظر لها أهمية دينية، لأنها في عهد الملك آي الذي لعب دورا كبيرا جدا في التاريخ المصري القديم، فقد عاصر الثورة الدينية وفترة الاستقرار على يد توت عنخ آمون". 
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

800 جنيه نزول|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب..وهذا ثمن عيار 21 الآن

انخفضت بالمزارع.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين |كم يصل ثمن الكيلو بالبورصة؟

كوبونات بـ 250 جنيها لكل مواطن.. التموين تستعد لشهر رمضان 2024

إعلام عبري: إسرائيل تجري محادثات مكثفة مع مصر بهدف تنسيق المواقف

بعد الزيادة الجديدة.. تعرف على أسعار السجائر في الأسواق اليوم

محاضر سرقة الكهرباء باطلة في هذه الحالات.. تعرف عليها

أفضل سورة تقرأ في شهر شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الخير والرزق الواسع

ترشيحاتنا

مدبولي: الاقتصاد المصري أظهر قدرة كبيرة على مواجهة الأزمات وتحمل الصدمات

قرار قضائي عاجل ضد مرتضي منصور في سب وقذف الخطيب.. تعرف عليه

بث مباشر.. كلمة رئيس مجلس الوزراء أمام قمة الحكومات في دبي

‏رسمياً.. تأجيل مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري.. اعرف السبب

النواب يوافق على زيادة فترة قسط التأمينات لـ20 عاما بدلا من 15

محكمة هولندية تأمر الحكومة بحظر تصدير قطع غيار طائرات إف- 35 لإسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريء جدا.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار على السوشيال ميديا .. شاهد

بعد الهجوم عليها.. شاهد ملابس تاليا ابنة تامر حسني

فى أحضان صديقها .. ظهور صادم لـ ابنة عمرو دياب | صور

مهرجان الزمن الجميل يكرم الفنان فادى إبراهيم .. صور

فيديو

آخر مرة.. زواج شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب حديث السوشيال ميديا.. فيديوجراف

شيرين عبدالوهاب عادت لحسام حبيب.. وياسمين عبدالعزيز تعود لأحمد العوضي بهذا الوقت؟

شبيه بـ«كورونا» وقد ينتقل للبشر.. مخاوف من فيروس جديد يثير قلقا عالميا

تفاصيل روبوت طفل يعمل بالذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ