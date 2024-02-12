الآثار: مقبرة نفر حتب تحكي أمورا دينية خاصة بالجنازات

قال محمد عبدالبديع رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا، إن مقبرة نفر حتب موجودة في جبابة بالبر الغربي وتمتد من دير المدينة جنوبا حتى وادي الملوك شمالا.

وأضاف "عبدالبديع"، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، أنّ منطقة الخوخة هي جبانة من ضمن جبانات البر الغربي التي تحتوي على آلاف المقابر، وهي خاصة بالنبلاء أو الأمراء على مر العصور، منذ الدولة الحديثة أو الدولة الوسطى وحتى العصر الروماني اليوناني.

وتابع رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا، أن المقبرة ترجع لأحد كبار الموظفين أو كبار الكهنة أو كبار الإداريين في عصر الأسرة الـ18، ولها أهمية تاريخية وأثرية وفنية ودينية في العصر القديم، وهي فريدة من نوعها، ولا يوجد مثلها في العصر الذي جرى إنشاؤها فيه.

وأوضح: "المناظر في هذه المقبرة مميزة وفريدة من نوعها من حيث تعدد الألوان فيها، كما تناولت مناظر من الحياة اليومية مثل مهنة صاحب المقبرة ونبذات عن حياته، بالإضافة إلى مرور الجنازة من البر الشرقي، كما أن بعض المناظر لها أهمية دينية، لأنها في عهد الملك آي الذي لعب دورا كبيرا جدا في التاريخ المصري القديم، فقد عاصر الثورة الدينية وفترة الاستقرار على يد توت عنخ آمون".

