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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

البوكس خده من الشارع.. حقيقة القبض على الشاذلي بائع الملابس

فيديو القبض على الشاذلي
فيديو القبض على الشاذلي

هل تم القبض على الشاذلي؟ تداول متابعو مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تيك توك فيديو يوثق لحظة القبض على تاجر الملابس عبدالله الشاذلي الشهير بـ"الشاذلي".

يذكر أن الشاذلي اشتهر مؤخرا على السوشيال ميديا بعقد عدد من الصفقات كما أطلق عليها بخلاف تجارته للملابس، حيث كان يبيع العديد من المنتجات والسلع المختلفة بأسعار زهيدة وصلت إلى جنيه و2 و3 جنيهات.

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ومن ضمن صفقاته التي اشتهر بها  بيعه كيلو البصل بـ2 جنيه وذلك مقارنة بأسعاره المرتفعة في الأسواق، وكذا بيعه التفاح والبامبرز ومنتجات التجميل والكتب وغيرها من السلع بأسعار لا تتخطى الـ10 جنيهات.

فيديو القبض على الشاذلي

وفقا للفيديو المتداول، يظهر شباب متجمعين حول عربية "البوكس" مع صوت في الفيديو يقول "انا عبدالله الشاذلي" مع تعليقات من قبل الموجودين في الفيديو "لا حول ولا قوة إلا بالله".

تم تداول هذا الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تيك توك، وسط تعليقات عدة تسأل عما حدث للشاذلي وما سبب القبض عليه، حيث رجع البعض أن ذلك تم بسبب فيديوهاته الأخيرة وخاصة فيديو بيع البصل.

وتم نشر الفيديو بعنوان القبض على عبدالله الشاذلي، وبسؤال المتابعين، وناشر الفيديو عن الشخص المقصود به، أكد أنه الشاذلي تاجر الملابس الشهير، الأمر الذي أثار حالة من الجدل.

حقيقة القبض على الشاذلي

بالبحث عن أصل الفيديو، تبين أنه حقيقي إلا أنه قديم وليس في التوقيت الحالي، حيث يرجع إلى قبل 3 أعوام تقريبا وبالتحديد أكتوبر 2021.

وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على الشاذلي وقتها، لتسببه في حدوث تجمعات بين المواطنين، بعد افتراشه الشارع وعرضه مجموعة ضخمة من الملابس بأسعار زهيدة للغاية وصلت لـ2 جنيه للقطعة.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تيك توك، حينها، عدة مقاطع فيديو، أشاروا فيها إلى تجمع مجموعات كبيرة من المواطنين، على الشاذلي بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية، ما أحدث تكدسا بالشارع، استوجب تدخل قوات الشرطة لفض التجمعات بالإضافة إلى أن توقيت تصوير الفيديو كان في فصل الصيف حيث كان يرتدي رجال الشرطة والحضور ملابس صيفية، ما يؤكد أن الفيديو قديم ولم يتم تصويره حاليا في فصل الشتاء، كما أن الكثير من المتابعين أكدوا أن الشاذلي قام بتصوير فيديو مؤخرا عبر صفحته كما شاهده البعض في محله، ما يدل أن فيديو القبض عليه قديم.

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