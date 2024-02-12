‏رسمياً.. تأجيل مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري.. اعرف السبب

أعلن الإعلامي مجدي عيد الغني تأجيل مباراة الأهلي وطلائع الجيش رسمياً عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب مجدي عبد الغني :"‏رسمياً تأجيل مباراة الأهلي وطلائع الجيش المقرر لها يوم 19 فبراير ،بسبب لعب المارد الأحمر مباراتين متتاليتين في دوري الأبطال خارج الديار ".

وفاز فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الاهلي مواليد ٢٠٠٣ على ضيفه بتروجت بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الأحد، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية لدوري الجمهورية للشباب، للمنافسة على اللقب.

سجل بتروجت هدف التقدم من ركلة جزاء خلال الشوط الأول، وفي الشوط الثاني نجح الأهلي في تحويل تأخره للفوز بثلاثة أهداف، حيث سجل البديل علي نادر هدف التعادل برأسية رائعة إثر ركلة ركنية في الدقيقة ٥٦، وأضاف سمير محمد الهدف الثاني بالصدر بعد متابعة لكرة عرضية في الدقيقة ٧١، قبل أن يسجل إبراهيم عبد الحكيم الهدف الثالث برأسية من ركلة ركنية في الدقيقة ٧٦.