مدبولي: قمة الحكومات تنعقد وسط تطورات جيوسياسية عالمية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قمة الحكومات تنعقد وسط تطورات جيوسياسية عالمية أدت لضغوطات تضخمية، وأن حكومات اليوم تواجه العديد من التحديات.



واضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته بقمة الحكومات، المنعقدة في دبي، أن الدولة تضع نصب عينيها التركيز على النمو، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.



ولفت إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو مستدام وشامل، وأن مصر حققت الكثير من الانجازات، وأن مصر تركز على دعم قطاعات في مجال البنية الأساسية.



ونقل الدكتور مصطفى مدبولي تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مشيداً بالتنظيم الرائع للقمة، والتطور الدائم والملحوظ الذي تشهده إمارة دبي.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره للدعوة الكريمة المُوجهة للمُشاركة في القمة العالمية للحُكومات في دولة الإمارات العربية المتحدة، معتبراً أنها تكتسبُ أهمية كبيرة لكونها تجمع قادة الفكر والخبراء العالميين، وصُناع القرار؛ لاستهداف تطوير الأدوات والسياسات، والنماذج التي تعتبر ضرورية في تشكيل الحكومات المستقبلية.

وأكد رئيس الوزراء تقدير مصر للعلاقات المُتنامية بين البلدين، والتطلع لمزيد من التعاون الثنائي؛ لاسيما في مجال التجارة والاستثمار، وامتداد الشراكة الاقتصادية لتنفيذ العديد من المشروعات، بما يُحقق المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة للجانبين.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بعمق العلاقات بين البلدين، وثمن الدعم الإماراتي الدائم لمصر، مؤكداً عمق العلاقات والروابط التاريخية بين الشعبين وقيادتي البلدين.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى حرص الحكومة المصرية على تعميق التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة في كافة المجالات، لاسيما في مجال التعاون الاقتصادي الذي يشهد تطورًا ملحوظاً.

ونوه رئيس الوزراء بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم بين مصر والإمارات في مجال تطوير العمل الحكومي، مؤكداً حرصه على تبادل الخبرات بين البلدين في مجال الحكومة والإدارة.