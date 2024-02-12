مدبولي: البلدان النامية تشهد ضغوطات على العملات المحلية وارتفاعًا ملموسًا لتكلفة التمويل

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الانعكاسات الاقتصادية للأزمات العالمية المتعاقبة أدت إلى موجات تضخم، تعتبر الأعلى على مدار عقود سابقة، كما مثلت تراجعًا ملموسًا لوتيرة نمو الاقتصاد العالمي، والتي متوقع أن تستمر خلال العامين الجاري والمقبل.



وأضاف مصطفى مدبولي خلال كلمته في فعاليات "القمة العالمية للحكومات"، :" لقد كان لكل تلك التطورات تأثيرات متصاعدة على تمويل النمو، والتنمية الاقتصادية في البلدان النامية واقتصادات الأسواق الناشئة، والتي واجهت تحديات غير مسبوقة".



وأشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى أن هناك ارتفاعا ملموسا لتكلفة التمويل والضغوطات على العملات المحلية، وتراجعا للعائدات من النقد الأجنبي.