مدبولي: التحديات العالمية استلزمت تغيرات في أولويات السياسات الاقتصادية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن العديد من التحديات والتهديدات مثل النوبات التضخمية واسعة النطاق استلزمت تغيرات في أولويات السياسات الاقتصادية وعلى رأسها السياسة النقدية باتجاه رفع متلاحق لأسعار الفائدة لمحاربة التضخم، وهو ما نتج عنه تداعيات غير مواتية على النمو الاقتصادي وتمويل التنمية في العديد من الدول النامية واقتصاديات الأسواق الناشئة.

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته في فعاليات القمة العالمية للحكومات: «في ظل هذا الظرف الدقيق تتجسد أهمية القمة العالمية للحكومات، والتي تنعقد هذا العام تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»».

وتابع: «تأتي هذه القمة بهدف التحديد الدقيق لطبيعية التحديات التي تواجه حكومات اليوم والتفكير الملهم في أليات مواجهة تلك التحديات ومن ثم التحرك نحو دور أعمق وأشمل وأكثر كفاءة لحكومات المستقبل».

