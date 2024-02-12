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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يشيد بذهبية سيدات سبورتنج في دورة الألعاب العربية بالكرة الطائرة

صدى البلد

 


أشاد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، بتحقيق فريق نادى سبورتينج للكرة الطائرة سيدات، ذهبية دورة الألعاب العربية، بعد الفوز علي فريق سلوى الصباح الكويتى، ضمن منافسات دورة الألعاب بمدينة الشارقة فى الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 2 وحتى 12 فبراير .


وأكد وزير الرياضة على الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للأبطال الرياضيين وكافة الأندية والمنتخبات الوطنية، وهو ما يلقى بظلاله على الإنجازات التي تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة على المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية، والعمل علي تذليل كل العقبات، وأثر ذلك في الوصول إلى قمة الأداء والإنجاز الذي يضاف إلى الرياضة المصرية.


ويشارك في البطولة 61 فريقًا عربيًا يضم 550 لاعبة من 14 دولة ضمن ثماني ألعاب وهي: “ تنس الطاولة ، الكرة الطائرة ، تنس الطاولة ، كرة السلة ، الرماية ، القوس والسهم ، المبارزة ، ألعاب القوى ، والكاراتيه.

 

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