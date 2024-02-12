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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زيادة 85%.. مدبولي: الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة تسجل رقماً قياسياً

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن  الدولة المصرية تركز على دعم  قطاعات في مجال البنية الأساسية، لافتاً إلى أنه تم زيادة المساحة المنزوعة إلى حوالي 10 مليون فدان ، و المساحة المحصولية إلى 17.5 مليون فدان.

التحفيز والتصنيع المحلي


وأضاف مصطفى مدبولي خلال كلمته في فعاليات "القمة العالمية للحكومات"، أن الصادرات الزراعية الطازجة و المصنعة المصرية، رقماً قياسياً في عام 2023، لتصل إلى 9 مليار دولار خلال ذلك العام ، و ذلك بأرتفاع أكثر من 85% من المقارنة بعام 2014.


وأشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى، أن الدولة المصرية تسعى إلى مزيد من التحفيز و التصنيع المحلي، و رفع مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي إلى 20% خلال عام 2023،و ذلك من خلال مواصلة العديد من التدابير التي تم تبينها مؤخراً لتشجيع الإستثمار الصناعي، عبر تسهيل عمليات منح الأراضي الصناعية ، و تبسيط اجراءات الحصول على الموافقات و التراخيص.

مدبولى البنية الأساسية رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الصادرات الزراعية

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