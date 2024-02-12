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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: ضخ كميات إضافية من أسطوانات البوتاجاز ومتابعة يومية للأسواق

اسطوانات الغاز
اسطوانات الغاز

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بضخ كميات إضافية من اسطوانات البوتاجاز بمختلف قري ومراكز المحافظة لسد احتياجات المواطنين ومنع الازدحام أمام مستودعات البوتاجاز خاصة مع زيادة الطلب عليها في فصل الشتاء .

واشار إلى أنه تم الدفع بسيارتين من اسطوانات البوتاجاز لقري مركزى تلا وأشمون وذلك بالتنسيق مع شركة "بتروجاس" ومديرية التموين ، وجارى ضخ كميات إضافية من اسطوانات البوتاجاز خلال الفترة القادمة لتلبية احتياجات الأسر بمختلف المراكز والقري والنجوع.

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محافظ المنوفية يلتقي رئيس «بتروجاس» لبحث سد الاحتياجات من أسطوانات البوتاجاز


و شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية على مدار الساعة للتأكد من توافر اسطوانات الغاز بنطاق المحافظة وتوزيعها على المواطنين وضبط المخالفين لضمان وصول الدعم لمستحقيه وعدم احتكارها تيسيرا على المواطنين ومتابعة يومية ومستمرة للأسواق.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اسطوانات الغاز المتابعة اليومية السوق السوداء المنوفية سد احتياجات المواطنين

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