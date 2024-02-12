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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمال وجية تحصد الذهبية الثانية في بطوله كأس العالم للقوه البدنية 2024

بطلة العالم أمال
بطلة العالم أمال وجية

تألقت بطلة العالم أمال وجية، بقوة في بطولة كأس العام للقوة البدنية 2024، وحصدت الذهبية الثانية بالبطولة التي استضافتها شرم الشيخ خلال الفترة من 3 إلى 9 فبراير الجاري بمشاركة 22 دولة.

وحصدت أمال وجيه، الذهبيه الثانية في بطوله العالم للقوة البدنية 2024، وذلك في رفعة الديدلفت فئة ١٦عاما برفع ثقل ١٩٢.٥كجم، وبذلك تكون أقوى لاعبة ديدلفت في بطوله كأس العالم للقوة البدنية ٢٠٢٤.

جدير بالذكر أن اللاعبه أمال وجية حصلت على المركز الاول وحصدها الذهبية الاولى في بداية فعاليات البطولة وذلك في (الباور ليفتنج كلاسيك رو )، حيث قامت برفع وزن ٤٦٧.٥ كجم لتصبح أول لاعبة قوة بدنية في العالم تقوم بتسجيل أرقام عالمية لهذه الفئة العمرية.

وأعربت اللاعبة امال عن سعادتها بتحقيق هذه النتيجة، وأشادت بالجهود المبذولة في تنظيم البطوله، موجهة الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد المصري للقوة البدنيه اللواء محمود بركات والمدير الفني للمنتخب عادل العسال واللجنه المنظمه للبطولة.

كما وجهت الشكر إلى مدربها الكابتن علي العمدة علي ما بذله من مجهود وتوجيه لها خلال فترة تدريبها وتأهيلها للبطولة.

 

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