لن نتركهم.. إعلان مهم من نتنياهو بشأن استمرار الحرب على حماس

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل “لن تترك كتائب الإرهاب في رفح وحدها” على حد زعمه، لافتًا إلى أن الحرب ستستمر حتى تحقق تل أبيب النصر الكامل على حماس.

جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته في القدس المحتلة، والذي يزور إسرائيل للمرة الثالثة منذ 7 أكتوبر.

ويلتقي روته أيضًا بوزير الحرب الاسرائيلي بيني جانتس ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية.

وفي تغريدة له في وقت سابق اليوم، دعا روته إسرائيل إلى تخفيف حدة العمليات العسكرية بسرعة وبشكل كبير.

كما حذر روته من أن أي عملية كبيرة في رفح ستكون لها "عواقب إنسانية كارثية"، مطالبًا بوقف فوري لإطلاق النار يتوج بـ "نهاية دائمة" للصراع، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية.

كان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال في وقت سابق اليوم الإثنين، إن الضغط العسكري وحده هو الذي سيؤدي إلى إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وأضاف نتنياهو: "فقط استمرار الضغط العسكري، حتى النصر الكامل، سيؤدي إلى إطلاق سراح جميع الأسرى، ولن نفوت فرصة واحدة لإعادتهم".