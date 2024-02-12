بسبب الاجتياح الإسرائيلي.. الأونروا: العمل في رفح أصبح صعبًا على الأمم المتحدة

أعرب المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، عن قلقه البالغ حيال العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح، لافتًا إلى صعوبة عمل الأمم المتحدة في المدينة بشكل متزايد.

وأضاف لازاريني في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، أن وقف عمل الوكالة سيؤدي إلى نقص حاد في المساعدات المقدمة للفلسطينيين، مشيرًا إلى أن مناطق شمال قطاع غزة باتت على حافة الدخول في مجاعة.

وتابع قوله إن الأونروا اقترحت وجود رقابة دولية على المساعدات المقدمة لها، مؤكدًا أن شائعات تصل إلى موردي المواد الغذائية لإيقاف المساعدات المقدمة إلى الوكالة.

ولفت "نجري تحقيقا بشأن مزاعم مشاركة 12 من موظفي الوكالة في هجمات 7 أكتوبر"، مشددًا على أن الوكالة طالبت إسرائيل بتزويدها بمعلومات حول مزاعمها.

واستطرد "لو توقفنا عن العمل سنحرم نصف مليون طفل في غزة من العودة للمدارس".

من جانبه، أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن توقف خدمات وكالة الأونروا يتسبب في تداعيات كارثية على ملايين الأشخاص.

وأضاف بوريل في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن هناك توافق مع المفوض العام لأونروا فيليب لازاريني على أن دعم الفلسطينيين في قطاع غزة وخارجها من مهام الوكالة.

ولفت إلى أنه لا يمكن الاستغناء عن الأونروا قبل إيجاد حل لملف اللاجئين الفلسطينيين تمامًا، داعيًا إلى ضرورة العمل على ضمان استمرار عمل الوكالة لمصلحة الجميع.

وأشار إلى أن الأونروا مهمتها ضرورية للفلسطينيين في المنطقة وهي مرتبطة بالمشكلة الفلسطينية وليس الحل بإلغائها.