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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نجاة مسئول بارز لحزب الله من استهداف إسرائيلي.. تفاصيل

استهداف
استهداف

كشف أحمد سنجاب مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت، عن تفاصيل نجاة مسؤول بارز لحزب الله من استهداف إسرائيلي في جنوب لبنان، حيث كانت سيارة تمر بالقرب من المستشفى الحكومي بمدينة تقع في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني. 

وجرى استهداف السيارة عبر مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا تجاهها، ظنا من جيش الاحتلال بأن هذه السيارة يقودها مسؤول رفيع المستوى في الحنوب اللبناني.

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وأضاف "سنجاب"، خلال مداخلة عبر "جولة المراسلين"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلامي رعد عبدالمجيد: "الغارة أصابت السيارة، لكنها لم تصب المسؤول الذي كانت إسرائيل تريد استهدافه في هذه المنطقة، وبالتالي، هذه هي العملية الثالثة التي ينفذها جيش الاحتلال خلال أسبوع ولم تصب الأهداف الاحتلال التي يريدها".

 

وتابع: "المستهدف هو مسؤول بارز في حزب الله نجا من هذه الاستهداف، أيضا هناك 8 غارات جوية إسرائيلية تمت على بلدات مختلفة في القطاعين الأوسط والغربي من الجنوب اللبناني أبرزها بلدة مارون الراس وبلدة العديسة التي تقع على الحدود اللبنانية مباشرة وبلدة الخيام".

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