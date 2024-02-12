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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فساتين وكاجوال .. أبرز اطلالات شيرين عبد الوهاب بالأسود | شاهد

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

تصدرت النجمة شيرين عبد الوهاب مؤشرات البحث على موقع جوجل خلال الساعات الماضية وتحديدا منذ صباح اليوم، بسبب دخول أغنيتها الجديدة قائمة الأعلى استماعا على منصة انغامي.

كانت النجمة شيرين عبد الوهاب، طرحت أغنيتها الجديدة التى تحمل اسم الدهب عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة خلال الساعات الماضية.

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اطلالات شيرين عبد الوهاب 

وتتصدر أيضا شيرين عبد الوهاب مؤشرات البحث جوجل بسبب إطلالاتها اللافتة التي تظهر دائما بها خلال الحفلات الغنائية.

وتميل شيرين عبد الوهاب إلى ارتداء الملابس الكاجوال والفساتين السوارية، وتفضل دائما اختيار اللون الأسود لإبراز أناقتها به.

شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب
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