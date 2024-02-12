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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بوت طويل.. هيفاء وهبي تبرز أناقتها بإطلالة كاجوال

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

شاركت الفنانة هيفاء وهبي صورا جديدة مع متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت هيفاء وهبي بإطلالة كاجوال أنيقة، مرتدية توب باللون الأبيض وبنطال جينز، ونسقت معه كارديجان باللون البني الفاتح على أحدث صيحات الموضة.

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واستكملت هيفاء وهبي إطلالتها، مرتدية بوط طويل باللون الازرق البترولي جلد، يبرز أناقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هيفاء وهبي على وضع المكياج الناعم الخفيف، ففضلت الألوان الوردية في الشفاه والوجنتين مع وضع الهايليتر الخفيف.

وتركت هيفاء وهبي خصلات الشعر المموج بطريقة عفوية بسيطة دون أي تكلف، وخطفت الأنظار بهذه الإطلالة الجذابة.

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
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