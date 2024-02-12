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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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محافظات

معتز عبد الوهاب:"رمسيس راح على فين" ليس إنتاجي..والموبايل أصبح كافيا لصناعة فيلم كامل

صدى البلد

شارك المنتج معتز عبد الوهاب بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته الثالثة عشرة، في ندوة تحت عنوان "الفيلم التسجيلي.. كيف تصنع فيلما إبداعيا؟" مع عدد صناع الأفلام الوثائقية للحديث عن التحديات التي تواجه تلك الصناعة.

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في بداية حديثه لنشرة المهرجان أوضح عبد الوهاب أن الفيلم التسجيلي "رمسيس راح على فين" ليس من إنتاجه كما فُهم من سياق حديثه في الندوة، وإنما هو من إنتاج عمرو بيومي وناجي إسماعيل، وأنه فقط قدم دعما لإنتاج شريط الصوت وتصميمه، مشيرا إلى أن الفيلم حقق جائزة جمعية نقاد السينما المصريين لأفضل فيلم في العام.

وأشار "عبد الوهاب" إلى أن مشاركته جاءت لرغبته في تشجيع الشباب على صناعة أفلام دون ضرورة اللجوء لمنتج، لافتا إلى المشروع الجيد والمناسب سوف يجد الدعم من المنتجين، موضحا أنه لصناعة فيلم وثائقي ليس ضروريا أن يكون المنتج متواجدا من بداية إنتاج المشروع، لأنه من الممكن أن تصنع فيلما كاملا بكاميرا الموبايل.

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