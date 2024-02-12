وزيرا الأمن القومي والمالية بإسرائيل يهاجمان بريطانيا بعد فرضها عقوبات ضد المستوطنين

انتقد وزيرا الأمن القومي والمالية اليمينيان بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش، المملكة المتحدة لفرضها عقوبات على أربعة مستوطنين إسرائيليين يشتبه في ارتكابهم جرائم عنيفة ضد الفلسطينيين.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال بن جفير في بيان له: “إن المرسوم المعني يكشف عن ارتباك أخلاقي خطير”.

وأضاف: “لم نسمع عن مرسوم أصدره البريطانيون ضد الآلاف من سكان غزة الذين شاركوا في مذبحة واغتصاب ونهب لليهود، في حين يحاول البريطانيون من ناحية أخرى نزع الشرعية عن المشروع الاستيطاني والمستوطنين” على حد زعمه، متعهدًا بدعم هؤلاء المستوطنين بكل قوة.

في غضون ذلك، قال سموتريتش للصحفيين في اجتماع لحزبه الصهيوني الديني في الكنيست إن العقوبات البريطانية هي جزء من “تحرك أمريكي وأوروبي وعربي مشترك” لإنهاء الحرب وإقامة دولة فلسطينية.

ويدعم كل من بن جفير وسموتريتش الهجرة “الطوعية” لسكان غزة وتجديد الاستيطان الإسرائيلي في القطاع.