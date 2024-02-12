انطلاق مهرجان أسوان الدولي الـ11 للثقافة والفنون .. 18 فبراير الجاري

أعلن محافظ أسوان أشرف عطية، انطلاق فعاليات مهرجان أسوان الدولي الحادي عشر للثقافة والفنون خلال الفترة من 18 إلى 22 فبراير الجاري، والذي في ختام فعالياته يتواكب مع الاحتفال بالظاهرة الفلكية بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بمدينة أبو سمبل السياحية .

أكد المحافظ - في بيان اليوم ، الاثنين، أن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة الثقافة بقيادة الدكتورة نيفين الكيلاني لإنجاح فعاليات المهرجان الذي يتم خلال افتتاحه إجراء عروض فنية وتراثية لـ 15 فرقة فنون شعبية دولية ومحلية على مسرح فوزي فوزي الصيفي بكورنيش النيل بمدينة أسوان، والذى تم تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة به .

أوضح المحافظ أن عروض هذه الفرق الفنية ستجوب العديد من المواقع الثقافية ما بين قصور وبيوت الثقافة والمسارح والنوادي بجميع المراكز والمدن بإشراف من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني ، وبالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية، ومسئولي الجهات التنفيذية لتقديم وجبة دسمة من الثقافات والفنون والتراث الدولي والعربي والإفريقي والمحلي لكافة مواطني أسوان، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المحافظة ستقدم كافة أوجه الدعم لإنجاح المهرجان وإخراجه بالشكل الأمثل باعتبار ذلك ماراثون ثقافي وفني سنوي يسهم في الترويج والتسويق السياحي لأسوان.