غلق 4 محال تجارية في حملة لرفع الإشغالات والتعديات بحي ثالث الإسماعيلية

شن قسم الإشغالات والطوارئ بالوحدة المحلية لحي ثالث مدينة الإسماعيلية، مساء اليوم الاثنين، عدة حملات لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بإزالة جميع الإشغالات والمعوقات التي تعطل حركة المارة وتؤثر على السيولة المرورية.

وأسفرت الحملات عن غلق ٤ محال لإدارتها بدون ترخيص، وكذلك رفع ٣٠ علم قماشي لوجودها في نهر الطريق، ورفع عدد من الأحجار المستخدمة كحواجز، وتم تحرير ٤ محاضر للمخالفات.

في سياق متصل، تم إيقاف سيارة نقل طوب ومنعها من تنزيل الطوب في نهر الطريق، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفة.

على جانب أخر، قامت الإدارة الهندسية بإيقاف حالة بناء بدون ترخيص، وتم التحفظ على "خلاط بامب"، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تقوم بها الوحدات المحلية في كافة القطاعات لرفع التعديات على أملاك الدولة ورفع أي إشغالات من شأنها تعطيل الحركة المرورية.