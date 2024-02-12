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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

52 فنانا تشكيليا يستعدون للمشاركة في "يوم الشرقية" بشارع المعز

صدى البلد

أكدت نائب محافظ الشرقية المهندسة لبنى عبد العزيز، أهمية الورش الفنية؛ لتوفير فرص الدعم الحقيقي للفنانين واستثمار مواهبهم الإبداعية الجادة والتعريف بها محليا عبر المعارض وبرامج التبادل الثقافي، خاصة فن الرسم الذى يعتبر حاضنة ثقافية لهوية المجتمع، مما جعله فن شديد الأهمية بالنسبة لكل الشعوب والأمم التي تستطيع تجسيد وإبراز معالم وحضارات وتاريخ الأمم.
جاء ذلك - حسبما أفاد بيان اليوم /الأثنين/ - خلال تفقد نائبة المحافظ، الورشة الفنية التي نظمتها الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية بالاشتراك مع مؤسسة الفن والحياة ونقابة الفنانين التشكيليين، بممشى الزقازيق السياحي، بمشاركة 52 فنانا تشكيليا من محافظات الشرقية والقاهرة والإسكندرية فضلاً عن فنانين سوريين، استعدادا للمشاركة في فعاليات "يوم الشرقية " بشارع المعز نهاية شهر فبراير الحالي.
وأوضح البيان أن من أبرز الفنانين المشاركين محمد الأزهري ومحمد عبد الجليل ومجدى خالد وغادة أبو سنة والدكتورة ولاء عبد العليم، بالإضافة للفنانة الصينية راية حسين من أشهر فناني رسم الخيول، وذلك بحضور أمين عام نقابة الفنانين التشكيليين الدكتور أسامة السروي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الفن والحياة الدكتور مصطفى غنيم ومدير فرع ثقافة الشرقية الدكتور أحمد سامى خاطر.
وأضاف البيان أن الورشة تهدف لرسم لوحات فنية تُسلط الضوء على معالم محافظة الشرقية السياحية والأثرية ورموزها التاريخية، بخامات الأكريلك والألوان الزيتية؛ لعرضها بمعرض الفنون التشكيلية المقام ضمن فاعليات " يوم الشرقية " في جولتة الثانية بساحة بيت القاضي بشارع المعز بالقاهرة التاريخية يوم الخميس الموافق 29 من فبراير. 
من جانبها، قالت مديرة مكتب الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية الدكتورة رشا حسن، إنه سيتم انتقاء الأعمال الفنية من إنتاج الورشة، من خلال لجنة من أعضاء نقابة الفنانين التشكليين لعرضها بمعرض الفنون التشكيلية المقام ضمن فعاليات " يوم الشرقية " بجولته الثانية، والذي سيضم (معرض للمنتجات الحرفية اليدوية والتراثية - ورش حية لورق البردي والكليم والعرائس خشبية)، كما يتم عرض لحرف (الخزف - الفخار - السجاد اليدوي - ريزن - كروشية)، بالإضافة لمعرض للفنون يضم لوحات فنية وصور فوتوغرافية ومنحوتات تمثل أهم الشخصيات والأحداث التاريخية، فضلاً عن عروض فنية وتراثية المميزة للمحافظة بالاشتراك مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، كما سيتم عرض فديوهات لأهم الأحداث والشخصيات والمزارات والمنتجات التي تشتهر بها المحافظة. 
وبدورهم، أعرب الفنانون التشكيليون عن شكرهم للمحافظ؛ لإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في الورشة الفنية بالممشى السياحي لعرض أعمالهم الفنية في معرض " يوم الشرقية " بشارع المعز بالقاهرة التاريخية.

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