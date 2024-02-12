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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: الرئيس السيسي حافظ على القضية الفلسطينية بالرفض التام للتهجير

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال النائب احمد محسن عضو مجلس الشيوخ، إن الدور الريادي لمصر بخصوص القضية الفلسطينية حافظ عليها من تصفيتها على يد الاحتلال الإسرائيلي، ووقف سدًا منيعا ضد تهجير الفلسطينيين حتى اللحظة وبعد 5 أشهر من العدوان السافر على قطاع غزة.

أوضح محسن في تصريح صحفي له اليوم، إن الدور المصري بخصوص القضية الفلسطينية تاريخي. مضيفا: الرئيس السيسي حافظ علي القضية الفلسطينية برفضه القاطع لتهجير الفلسطينيين، وتفريغ قضيتهم وأنقذ القضية في أحلك الظروف، ومصر حتى اللحظة هى صاحبة الموقف الأشد صلابة عربيا ودوليا رفضا لتصفية القضية الفلسطينية أو إعادة توطينهم في سيناء.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، ان المزاعم الاسرائيلية امام محكمة العدل الدولية، وما تلاها من مغالطات وتصريحات على لسان الرئيس الأمريكي بايدن بخصوص تدفق المساعدات وغلق قطاع رفح، غرضها التغطية على أفعال اسرائيل التي وصلت بالفعل لحد الابادة الجماعية لسكان قطاع غزة. مشددا: أن الواقع والحقيقه تؤكد فتح مصر معبر رفح دون قيد أو شرط طوال المدة الماضية، لكن قصفه عدة مرات من الجانب الفلسطيني عطل المساعدات لفترة ثم ما لبثت أن تم استئنافها.

وأشار نائب الصعيد، إلى أن دور مصر في قطاع غزة يتمثل في دعم الفلسطينيين للحصول علي حقوقهم المشروعة كاملة لإقامة دولتهم المستقلة، واستمرار تدفق المساعدات ومن المعلوم أن 80 % من المساعدات التي وصلت قطاع غزة، قدمت من مصر من مصر حكومة وشعباً .

واختتم النائب احمد محسن قائلا: الرأي العام العالمي يعرف جيدا حقيقة المواقف المصرية الداعمة للقضية الفلسطينية وأي مزاعم أو أكاذيب إسرائيلية أو أمريكية لن يصدقها أحد.

القضية الفلسطينية مجلس الشيوخ غزة قطاع غزة تهجير الفلسطينيين

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