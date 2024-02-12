فرج عامر: اتحاد جدة يقدم عرضا مغريا لمحمد صلاح (الأكبر في التاريخ)

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة، عن تقديم نادي اتحاد جدة السعودي عرضا كبيرا لضم محمد صلاح نجم المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنجليزي.

وكتب فرج عامر، من خلال حسابه الشخصي على “فيس بوك”: "محمد صلاح يتلقى من اتحاد جدة أكبر عرض في تاريخ كرة القدم، ومن المتوقع ألا يُحطَّم هذا العقد لـ50 سنة قادمة".

ويسعى اتحاد جدة إلى التمسك بحظوظه في التعاقد مع محمد صلاح نجم ليفربول، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وسبق أن أجرى اتحاد جدة، عدة محاولات لحسم صفقة الفرعون المصري في الصيف الماضي، لكنها لم تكلل بالنجاح.

ووفقا لصحيفة "ذا أتلتيك"، لم يستسلم اتحاد جدة، ويخطط لتقديم عرض ضخم؛ من أجل الحصول على توقيع النجم المصري.