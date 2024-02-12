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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

الأسطورة مش بالكلام.. إبراهيم حسن يهاجم صلاح بعد تهربه من لقاء العميد بإنجلترا.. ورد صادم من مساعدي اللاعب

صدى البلد

لم ينجح مسئولو الجبلاية وحسام حسن، في التواصل المباشر مع محمد صلاح، كابتن المنتخب وجناح ليفربول، مُنذ إعلان مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر، خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا، الذي رحل؛ بعد وداع منتخب مصر لكأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار من دور الـ 16.

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صلاح يتهرب من لقاء حسام حسن في إنجلترا

رفض محمد صلاح، نجم منتخب مصر الأول، وفريق ليفربول الإنجليزي، استقبال حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، في إنجلترا؛ بعدما قرر العميد زيارة المحترفين المصريين في أنديتهم، كنوع من التقارب مع لاعبي الفراعنة الذين يلعبون في الدوريات الأوروبية والخارجية، خاصة صلاح.

حسام حسن 

تأتي خطوة العميد؛ بعدما أكدت العديد من التقارير الصحفية، رفض نجم ليفربول، تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر، بعد قرار اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، بإقالة روي فيتوريا.

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مساعدو صلاح: اللاعب في مرحلة تأهيل ومش هايقابل حد

أكد مصدر باتحاد الكرة، أن محمد صلاح، رفض فكرة التواصل مع حسام حسن مباشرة، خلال الفترة الماضية؛ في ظل مساعي العميد لترتيب زيارة له، لتكون بداية رحلة زيارته للاعبين المحترفين في الخارج.

تأهيل صلاح

وأضاف أن رد بعض مساعدي محمد صلاح، على مسئولي اتحاد الكرة برئاسة جمال علام وحسام حسن، كان أن “اللاعب في فترة تأهيل من الإصابة، وفي حالة تركيز شديد؛ من أجل العودة للملاعب، ولا يتواصل مع أحد في الوقت الحالي، لكن من الممكن ترك رسالة؛ له يتم إبلاغه بها”.

محمد صلاح في الجيم

وأوضح المصدر: «تُركت رسالة مع مساعدي محمد صلاح، من قبل مسئولي الجبلاية، عن رغبة حسام حسن، في التواصل معه مباشرة خلال الفترة القادمة، من أجل ترتيب زيارة له في إنجلترا، لكن كانت المفاجأة رد مساعدي صلاح على مسئولي الجبلاية بأن اللاعب غير جاهز في الوقت الحالي لاستقبال أحد، لهذا من الأفضل تأجيل الزيارة".

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هجوم إبراهيم حسن على محمد صلاح

استنكر إبراهيم حسن، مدير المنتخب الوطني، عدم تهنئة محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، وقائد منتخب مصر، الجهاز الفني الجديد للفراعنة بقيادة حسام حسن، بتولي المهمة، بعدما تم الإعلان رسميًا من قبل اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، عقب قرار إقالة البرتغالي روي فيتوريا، الذي فشل مع منتخب مصر في نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار.

حسام وإبراهيم حسن 

وأبدى إبراهيم حسن، استياءه من عدم تهنئة محمد صلاح، عبر حساباته المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن؛ ليكون خير داعم للجهاز الجديد بعد تكليفه رسميًا بالمهمة.

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إبراهيم حسن عن صلاح: الأسطورة مش بالكلام

قال مصدر بالجهاز الفني: «إبراهيم حسن تحدث مع مسئولي الجبلاية، وأكد لهم أن محمد صلاح لا يقوم بدوره كقائد لمنتخب مصر وأسطورة هذا الجيل، حيث كان يجب عليه دعم الجهاز الفني الجديد للمنتخب؛ حتى يُطمئن الجماهير أنه لا يوجد أي غضب من قرار تعيين الجهاز الفني الجديد لقيادة الفراعنة».

صلاح

وأضاف مدير المنتخب، أن الفترة القادمة سيكون التعامل مع جميع اللاعبين، خاصة محمد صلاح، على قدر عطائه وما يقدمه للمنتخب، وليس لما يُقدمه مع ليفربول الإنجليزي، أو الأندية بالنسبة لجميع اللاعبين، مشددا في رسالته لمسئولي اتحاد الكرة على أن «الأسطورة مش بالكلام».

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التوأم حسن

مؤتمر صحفي لتقديم الجهاز الفني الجديد للفراعنة

يعلن مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، في مؤتمر صحفي، في الثالثة عصرا، بعد غد الأربعاء، عن تقديم الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة التوأم حسن، وطارق سليمان مدرب عام، وسعفان الصغير مدربًا للحراس، ووليد بدر مديرًا إداريًا للمنتخب، وذلك بأحد فنادق القاهرة الجديدة.

الاسطورة مش بالكلام ابراهيم حسن يهاجم صلاح تهرب من لقاء العميد بإنجلترا رد صادم من مساعدي اللاعب مسئولي الجبلاية محمد صلاح روي فيتوريا حسام حسن كابتن المنتخب جناح ليفربول

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