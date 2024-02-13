عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شريف الشوباشي يتحدث عن رأيه في الأجيال الصحفية الجديدة.. فيديو

الشوباشي
الشوباشي

قال الكاتب الصحفي شريف الشوباشي، إن: "الصحفي أو الكاتب الذي يمسك قلمه لديه مسئولية كبيرة للغاية، وللأسف لم يعد هناك أي إدراك أن هذه مسئولية، وكنت أشعر دائما في الماضي أن الصحفيين الكبار الذي تتلمذنا على يديهم كانوا يحملون هموم كبيرة عن ما يكتبونه".

txt

شريف الشوباشي يروي كواليس تغطيته الصحفية لقضية "روجيه جارودى"

txt

شريف الشوباشي يتحدث عن عمالقة الصحافة في مصر.. فيديو

وأضاف الشوباشي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة إكسترا نيوز: "لم أرى شخص في حياتي لديه ثقافة سياسية عامة بقدر الأستاذ محمد حسنين هيكل والأستاذ أحمد بهاء الدين، فكان مجرد الحديث معهما متعة كبيرة، ولا يخطئون في أي معلومة يقدمونها للجمهور والقراء، ولكن اليوم إذ قرأنا أي عدد ورقي من جريدة رسمية سنرى فيها أكثر من 20 خطأ مهنيا  في المعلومات المقدمة".

 

وواصل: "هناك مشكلة واضحة في ثقافة الصحفيين بالمعنى المعرفي في وقتنا الحالي؛ فالثقافة هي "الموتور" الذي يحرك المجتمع، ولا نتصور أن أوروبا انطلقت من الثورة الصناعية واكتشافات نيوتن، ولكن الأساس كان الثقافة والمعرفة، وأرى حاليا صحفيين جدد يمسكون قلمهم ولا يستطيعون كتابة أي معلومة".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في مصر اليوم .. عيار 21 يسجل مفاجأة

مدبولي ينقل تعازي السيسي في شهداء الإمارات.. تضامن مصري مع ضحايا الإرهاب

ببيجامات ودبدوب.. محمود عامر وزوجته يثيران الجدل في يوم الصباحية

بيان عاجل لـ مصر بشأن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرفة

عدم استقرار جوي يضرب مصر.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار خلال الساعات المقبلة

الطن وصل 65 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم

انفراد| اعترافات مفاجأة لموظف مصر للطيران بقضية تهريب العناصر الإرهابية

قرار قضائى عاجل لـ حظر النقاب بالمدارس

ترشيحاتنا

دعاء الليلة الثالثة من شهر شعبان.. بـ15 كلمة تستيقظ على فرج مذهل

موت من السماء| حكاية مصرع لاعب خلال مباراة كرة قدم بإندونسيا.. تفاصيل مثيرة

إعصار من البعوض يغطي سماء مدينة كبرى.. والسكان في رعب

الشاذلي صاحب تريند صفقات الملابس لـ صدى البلد: أنا مش مقبوض عليا

تصل إلى 50 جنيها للكرتونة.. زيادة جديدة بأسعار ألبان وعصائر عبور لاند

بالدولار.. رد حاسم من إدارة الزمالك حول غرامة كهربا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصير جدا .. مايا دياب تثير الجدل بفستان جريء

في الحالات الشديدة.. اكتشف علاج آلام الظهر الطبية

الإقلاع عن التدخين يحميك من مرض خطير.. تفاصيل

شاهد.. أمير كرارة من كواليس مسلسل "بيت الرفاعي"

فيديو

والدي ضربني بسبب التمثيل.. يسرا تروي بدايتها وموقف والدها من دخولها الفن

عن الكيك.. حكاية إعلان في الشوارع وعلاقة حمدي الوزير بالمنتج

حاططني في دماغه وأنا كابتنه.. إبراهيم سعيد يشن هجوما على محمد صلاح

مبتحرمش.. محامي شيرين عبد الوهاب يكشف حقيقة عودتها لـحسام حبيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (5) التّعامل مع الخذلان وخيبة الأمل

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ