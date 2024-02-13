ستيني يستغيث.. أقاربه تعدوا عليه بالضرب ودمروا مكان أكل عيشه.. فيديو

وجه مواطن إغاثته خلال صدى البلد، لوزارة الداخلية، بعد تعدي من تجمعه بهم صلة قرابة عليه بالضرب المبرح، وتكسير مكان عمله.

وأشار ر. ف المقيم بقرية شلقان بالقناطر الخيرية، أنه تعرض لاصابة في رأسه من الخلف، وظهره، ورجله، وأيضًا تسببوا في تدمير المقهى الذي يعمل به بكافة أجهزته.

وتابع أن السبب أنهم ظنوا ضربه لابنهم الصغير، مشيراً إلى أنه لم يفعل ذلك بكل الأدلة.

واختتم أن أولاده الثلاث بحالة صحية صعبة، أولهم مريض سرطان، والبنت مريضة كلى، والاخير لديه أزمات نفسية، ومعاشه لا يوفر له تكاليف علاجهم لذى يوجه استغاثته العاجلة للمسئولين للنظر لحالته.