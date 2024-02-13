شريف الشوباشي يكشف سبب وصول البعض لاحتقار الثقافة الآن

كشف الكاتب الصحفي والمفكر، شريف الشوباشي، السبب الذي جعلنا نصل إلى درجة احتقار الثقافة هو أن أحد كبار المشايخ الذي له تأثير جبار على الناس البسطاء عندما يقول إنه لم يقرأ إلا القرآن الكريم منذ 40 عامًا- رغم ان القرآن يحث الناس على التدبر- فهذا من باب احتقار الثقافة.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن محبي هذا الشيخ سمعوا ماذا يقول وتأثروا به وأنه يرى أن هذا عاملا أساسيا لاحتقار الثقافة ولكنه ليس الوحيد.

وأكد أن الثقافة اختلفت في العلم كله وليس مصر فقط، ففي الخمسينات والستينيات كبار الكتاب بفرنسا كانوا يسمونهم المؤثرين على الرأي العام و يوجد في العالم، أما اليوم فلا يوجد مثقفين بنفس قدر المثقفين قديمًا، وكذلك الأمر في إنجلترا.

وتابع، أنه ذات يوم اجتمع مع الأديب نجيب محفوظ، وخلال الجلسة سأله عن أخر أخبار فرنسا وكان محرجا جدًا لأنه لابد أن يقول له كلام يليق به فقال له هل تعلم ان أهم كتاب بفرنسا وزع 5.5 مليون نسخة، فقال له نجيب إنه قبل نوبل كان أكثر كتاب له كان يوزع 3 آلاف نسخة وبعد حصوله على نوبل أصبح يوزع 30 ألف نسخة، موضحًا أنه إذا كان هناك هبوط في مستوى الأداء الفكري العام لكن في مصر كان أكثر.



برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.