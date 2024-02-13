عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شريف الشوباشي يكشف سبب وصول البعض لاحتقار الثقافة الآن

شريف الشوباشي
شريف الشوباشي

كشف الكاتب الصحفي والمفكر، شريف الشوباشي، السبب الذي جعلنا نصل إلى درجة احتقار الثقافة هو أن أحد كبار المشايخ الذي له تأثير جبار على الناس البسطاء عندما يقول إنه لم يقرأ إلا القرآن الكريم منذ 40 عامًا- رغم ان القرآن يحث الناس على التدبر- فهذا من باب احتقار الثقافة.

txt

شريف الشوباشي يتحدث عن رأيه في الأجيال الصحفية الجديدة.. فيديو

txt

شريف الشوباشي يروي كواليس تغطيته الصحفية لقضية "روجيه جارودى"

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن محبي هذا الشيخ سمعوا ماذا يقول وتأثروا به وأنه يرى أن هذا عاملا أساسيا لاحتقار الثقافة ولكنه ليس الوحيد.

وأكد أن الثقافة اختلفت في العلم كله وليس مصر فقط،  ففي الخمسينات والستينيات كبار الكتاب بفرنسا كانوا يسمونهم المؤثرين على الرأي العام و يوجد في العالم، أما اليوم فلا يوجد مثقفين بنفس قدر المثقفين قديمًا، وكذلك الأمر في إنجلترا. 

وتابع، أنه ذات يوم اجتمع مع الأديب نجيب محفوظ، وخلال الجلسة سأله عن أخر أخبار فرنسا وكان محرجا جدًا لأنه لابد أن يقول له كلام يليق به فقال له هل تعلم ان أهم كتاب بفرنسا وزع 5.5 مليون نسخة، فقال له نجيب إنه قبل نوبل كان أكثر كتاب له كان يوزع 3 آلاف نسخة وبعد حصوله على نوبل أصبح يوزع 30 ألف نسخة، موضحًا أنه إذا كان هناك هبوط في مستوى الأداء الفكري العام لكن في مصر كان أكثر.


برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في مصر اليوم .. عيار 21 يسجل مفاجأة

مدبولي ينقل تعازي السيسي في شهداء الإمارات.. تضامن مصري مع ضحايا الإرهاب

ببيجامات ودبدوب.. محمود عامر وزوجته يثيران الجدل في يوم الصباحية

بيان عاجل لـ مصر بشأن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرفة

عدم استقرار جوي يضرب مصر.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار خلال الساعات المقبلة

الطن وصل 65 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم

انفراد| اعترافات مفاجأة لموظف مصر للطيران بقضية تهريب العناصر الإرهابية

قرار قضائى عاجل لـ حظر النقاب بالمدارس

ترشيحاتنا

دعاء الليلة الثالثة من شهر شعبان.. بـ15 كلمة تستيقظ على فرج مذهل

موت من السماء| حكاية مصرع لاعب خلال مباراة كرة قدم بإندونسيا.. تفاصيل مثيرة

إعصار من البعوض يغطي سماء مدينة كبرى.. والسكان في رعب

الشاذلي صاحب تريند صفقات الملابس لـ صدى البلد: أنا مش مقبوض عليا

تصل إلى 50 جنيها للكرتونة.. زيادة جديدة بأسعار ألبان وعصائر عبور لاند

بالدولار.. رد حاسم من إدارة الزمالك حول غرامة كهربا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصير جدا .. مايا دياب تثير الجدل بفستان جريء

في الحالات الشديدة.. اكتشف علاج آلام الظهر الطبية

الإقلاع عن التدخين يحميك من مرض خطير.. تفاصيل

شاهد.. أمير كرارة من كواليس مسلسل "بيت الرفاعي"

فيديو

والدي ضربني بسبب التمثيل.. يسرا تروي بدايتها وموقف والدها من دخولها الفن

عن الكيك.. حكاية إعلان في الشوارع وعلاقة حمدي الوزير بالمنتج

حاططني في دماغه وأنا كابتنه.. إبراهيم سعيد يشن هجوما على محمد صلاح

مبتحرمش.. محامي شيرين عبد الوهاب يكشف حقيقة عودتها لـحسام حبيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (5) التّعامل مع الخذلان وخيبة الأمل

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ